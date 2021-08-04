Dünya küle dönüyor





GÜNDÜZ GECE OLDU

Rusya'nın doğusundaki orman yangınları büyüyerek toplam 1 milyon hektar alanı yok etti. Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansı, son 24 saatte 40 noktada patlak veren yangınların kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı. Açıklamada, "3 Ağustos itibarıyla 222 noktada toplam 1 milyon 71 bin 845 hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 126'sı Yakutistan'da, 50'si ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor" denildi. Ayrıca, yangının söndürülmesi için yaklaşık 5 bin kişi ve yüzlerce aracın görev yaptığı kaydedildi. Siberian Times sitesindeki habere göre ise bir türlü söndürülemeyen yangından dolayı Yakutistan'da gündüzün adeta gecenin karanlığına döndüğü görüldü.