Dünya yangınlarında son durum! Binlerce noktada devam ediyor…

Günlerdir devam eden orman yangınları, tüm Türkiye'yi kahretti. Yangınla mücadelede 8. güne girilirken, ekipler gerek havadan gerekse karadan canla başla tüm faaliyetlerini sürdürüyor.
İlk olarak 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlamasının ardından 39 ilde 174 noktaya yayılan yangınların 160 tanesi söndürülürken alevlerle mücadele devam ediyor.
Türkiye'nin yüreğini yakan yangınların benzeriyse, eş zamanlı olarak tüm dünyada devam ediyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle dünyanın birçok ülkesinde kırmızı alarm verilmişken İtalya, Yunanistan, ABD ve Afrika'nın birçok bölgesi de alevlerle mücadele ediyor. İşte ülkelerdeki son durum…
YUNANİSTAN
Türkiye ile benzer şekilde yangınlarla boğuşan Yunanistan'da da tehlikenin boyutunun arttığı bildirildi. Başkent Atina'da yerleşim yerine ulaşan alevler nedeniyle büyük panik yaşanıyor. Son yıllardaki en yüksek hava sıcaklıklarını kaydeden Yunanistan'da termometreler 42 dereceye ulaşmış durumda.
Ülke basınından gelen son dakika haberlerine göre Atina'nın dış kesimlerdeki yerleşim yerlerinde binlerce kişi, alevler ve duman nedeniyle evlerini boşaltıyor.
Arabalar ve motorlarla kaçmaya başlayan binlerce kişinin, başkentte sığınacak bir yer bulmak üzere yola koyulduğu da gelen bilgiler arasında.
Marousi Belediye Başkanı George Patoulis, yaptığı açıklamada yangını kontrol altına almakta zorlandıklarını söyledi. Sıcak hava nedeniyle bölgedeki yeşil alanların çok kuru olmasının, alevleri güçlendirdiğini söyleyen Patoulis, koşulların çok zorlu olduğunu ifade etti.
İTALYA
İtalya'nın güneyinde geçtiğimiz hafta başlayan yangınlar, tüm söndürme çabalarına rağmen devam ediyor. Başta Sicilya ve Sardunya Adası olmak üzere 250'den fazla noktada çıkan yangınların çoğu kontrol altına alınırken, yerleşim yerlerine yaklaşan alevler nedeniyle tahliyeler de sürüyor.
Özellikle tatil yerlerini tehdit eden yangınlar nedeniyle tahliye emri veren İtalyan İçişleri Bakanlığı, son 24 saat içinde Sicilya'da 200'ün üzerinde müdahale gerçekleştiğini aktardı.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ülkenin doğusunda bulunan Abruzzo bölgesindeki Pescara kentinde de, yangın nedeniyle kırmızı alarm verildi.
Tatilcilerin yoğun olduğu bölgede alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasının ardından tahliye çalışmaları başladı. Pescara Belediye Başkanı Carlo Masci, bölgede meydana gelen tahribatın çok büyük olduğunu açıkladı. Yangından etkilenen 30 kişiyse tedavi altına alındı.
ABD
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde süren yangınların boyutu da giderek tırmanıyor. Sıcak hava dalgalarının geri gelmesiyle şiddetlenen yangınlarda itfaiye ekipleri, ormanlık alanlarda bulunan yerleşim yerlerine öncelikli olarak müdahale etmeye başladı. Çarşamba günü itibarıyla kırmızı alarmın verildiği eyalette Perşembe ve Cuma günleri için de kritik uyarısında bulunuldu.
Yapılan resmi açıklamada şimdiye dek 15 bin kişinin yangın nedeniyle tahliye edildiği bildirildi.
Ülkenin güney kısımları dışında Kaliforniya'nın kuzeyinde bulunan Oregon eyaletinde de tehlikenin devam ettiği belirtildi.
Oregon'da 1900 yılından bu yana görülen en büyük üçüncü yangın olan Bootleg adı verilen yangında şimdiye dek 161 ev küle döndü.
2 bin 200 yangın görevlisinin müdahalede bulunduğu Bootleg, şiddetini şimdilik azaltmış görünse de yetkililer, yangının yeniden şiddetlenebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Oldukça şiddetli olduğu belirtilen Bootleg yangınının görgü tanıkları, kuru ormanda alevleri adeta bomba gibi patladığını belirtiyor.
ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, batı yakasında devam eden orman yangınlarında 1.8 milyon dönümlük alan yandığını belirtirken yalnızca Oregon'da 400 bin dönümden fazla alanın kül olduğu belirtildi.
Montana eyaletinde 18 gündür söndürülmeye çalışılan Alder Greek yangınında da yaklaşık 3 bin hektarlık alan ve 200'den fazla ev zarar gördü. Son 24 saat içinde 25'ten fazla büyük yangının gerçekleştiği eyalette geçtiğimiz haftadan bu yana binlerce hektarlık alan tamamen yandı.
RUSYA
Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansı, yaptığı son dakika açıklamasında 222 noktada toplam 1 milyon 71 bin 845 hektar alanda orman yangınlarının devam ettiğini belirtti.
Ülkenin doğusunda yaşanan yangınlarda son 24 saatte 40 noktadaki yangınların kontrol altına alındığı belirtilirken, alevlerle mücadelede 5 binden fazla kişinin yer aldığını vurguladı.
Ülkenin Sibirya bölgesinde geçtiğimiz haftalarda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 1,3 milyon hektar ormanlık alan küle döndü.