Dünya yangınlarında son durum! Binlerce noktada devam ediyor…

Türkiye'nin yüreğini yakan yangınların benzeriyse, eş zamanlı olarak tüm dünyada devam ediyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle dünyanın birçok ülkesinde kırmızı alarm verilmişken İtalya, Yunanistan, ABD ve Afrika'nın birçok bölgesi de alevlerle mücadele ediyor. İşte ülkelerdeki son durum…