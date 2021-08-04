Facebook'tan skandal karar! Şifrelenmiş WhatsApp mesajlarını kullanmanın yollarını arıyor!

The Information tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre Facebook, WhatsApp mesajları gibi şifrelenmiş verilerin şifresini çözmeden analiz etmenin yollarını arıyor. Raporda, Facebook'un analiz etme işi için yapay zeka uzmanlarından bir ekip oluşturduğu belirtiliyor. Söz konusu çalışma henüz geliştirme aşamasında olsa da, yapılan araştırma Facebook'un şifreli WhatsApp mesajlarını kullanmasını ve elde ettiği bilgileri de hedefli reklamcılık için kullanmasını sağlayabilir.
Facebook'un üstünde durduğu bu özel araştırma alanına "homomorfik şifreleme" adı veriliyor. Şifrelenmiş bilgilerin okunmasına izin verirken, aynı zamanda siber güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlamak için gizliliği koruyor.
FACEBOOK'UN İŞ İLANLARI VAR
Facebook'un web sitesinde, "pazar lideri reklam sistemlerinin verimliliğini aynı anda genişletip, gizliliği koruyan teknolojiler üstünde çalışmak istediğini" yazan bir açıklamayla çeşitli iş ilanları yer alıyor. Sosyal medya platformu bu iş ilanlarının da reklamını yapıyor.
Şirketin iş ilanlarına göre homomorfik şifreleme, verileri anonim hale getirme gibi teknolojilerde uzman olan kişiler işe alınıyor. Kaynak bu teknolojilerle Facebook'un reklam sistemlerinin verimliliğini genişletmeyi ve gizliliği korumayı amaçladığını belirtti.
APPLE'IN GÜNCELLEMESİNDEN KISA SÜRE SONRA ÇIKMASI MANİDAR
Homomorfik şifreleme, Facebook'un gizliliği ihlal etmeden para kazanmasını ve gizlilikle ilgili yasal bir yol izlemesini sağlayabilir.
Facebook'un homomorfik şifreleme üstünde çalıştığına yönelik raporun çıkış zamanı da oldukça manidar. Bu haber Apple'ın Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliğini yayınlamasından kısa süre sonra ortaya çıktı. Bilindiği üzere Apple, iOS 14.5, iPadOS 14.5 ve tvOS 14.5 güncellemesiyle birlikte Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliğini kullanıcıların beğenisine sundu. Bu özellik kullanıcıların, uygulamalar veya web sitelerindeki eylemlerinin takip edilip edilmeyeceğine olanak sağlıyor.
Facebook, Uygulama Takibi Şeffaflığı'na şiddetle karşı çıkmış ve Apple'a savaş açmıştı. Ancak Mark Zuckerberg daha sonra yaptığı açıklamada, Uygulama Takibi Şeffaflığı'nın çıktığından bu yana çok az etkisinin olduğunu belirtti. Fakat homomorfik şifreleme haberi, Mark Zuckerberg'in açıklamasına şüpheyle bakmaya da neden oluyor.
WHATSAPP'IN EN ÜST DÜZEY İSMİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Bir Facebook, The Information'a yaptığı açıklamada, "Şu anda WhatsApp'ta homomorfik şifrelemeyi uygulamak için erken bir zaman" dedi.
WhatsApp'ın başındaki isim Will Cathcart, homomorfik şifrelemeyle izleme yapmadıklarını, böyle teknik iddialara karşı şüpheci yaklaşılması gerektiğini belirtti. Cathcart, teknolojinin böyle çalışmadığını vurguladı.
Bilindiği üzere geçmiş dönemde Facebook'un ismi birçok skandala karıştı. Facebook'un Cambridge Analytica veri skandalı en ünlüsüdür. Oldukça konuşulmuştu. Mark Zuckerberg bu konuda ABD Senatosunda ifade vermişti.