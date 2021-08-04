Facebook'tan skandal karar! Şifrelenmiş WhatsApp mesajlarını kullanmanın yollarını arıyor!

APPLE'IN GÜNCELLEMESİNDEN KISA SÜRE SONRA ÇIKMASI MANİDAR

Homomorfik şifreleme, Facebook'un gizliliği ihlal etmeden para kazanmasını ve gizlilikle ilgili yasal bir yol izlemesini sağlayabilir.

Facebook'un homomorfik şifreleme üstünde çalıştığına yönelik raporun çıkış zamanı da oldukça manidar. Bu haber Apple'ın Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliğini yayınlamasından kısa süre sonra ortaya çıktı. Bilindiği üzere Apple, iOS 14.5, iPadOS 14.5 ve tvOS 14.5 güncellemesiyle birlikte Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliğini kullanıcıların beğenisine sundu. Bu özellik kullanıcıların, uygulamalar veya web sitelerindeki eylemlerinin takip edilip edilmeyeceğine olanak sağlıyor.

Facebook, Uygulama Takibi Şeffaflığı'na şiddetle karşı çıkmış ve Apple'a savaş açmıştı. Ancak Mark Zuckerberg daha sonra yaptığı açıklamada, Uygulama Takibi Şeffaflığı'nın çıktığından bu yana çok az etkisinin olduğunu belirtti. Fakat homomorfik şifreleme haberi, Mark Zuckerberg'in açıklamasına şüpheyle bakmaya da neden oluyor.