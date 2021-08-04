İngiltere’de Kovid-19 salgınında son durum: 29 bin 312 vaka tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de günlük vaka sayısı artmaya devam ediyor.

29 BİN 312 VAKA TESPİT EDİLDİ

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 29 bin 312 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 952 bin 756'ya ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 119 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 130 bine yükseldi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Bakanlık tarafından açıklanan Kovid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 29 bin 508 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 46 milyon 928 bin 33 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 143 bin 2 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 38 milyon 733 bin 334 kişinin tamamen aşılandığı aktarıldı. Verilere göre, ülkede yetişkin nüfusun yüzde 88.7'sine aşının ilk dozu, yüzde 73.2'sine ise aşının her iki dozu uygulanmış oldu.

16 VE 17 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR DA AŞILANACAK

İngiltere Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi (JCVI) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 16 ve 17 yaşındaki tüm çocuklara birkaç hafta içinde Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlanacağı kaydedildi. JCVI, aşı olmak isteyen çocuklara ebeveynlerinin onayını almanın zorunlu olmadığını belirtti. İngiltere'de, 16 ve 17 yaşındaki çocukların Kovid-19 aşılama programına dahil edilmesiyle ülkede, yaklaşık 1,4 milyon gencin aşılanacağı tahmin ediliyor.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA HIZLI İLERLEMEK İSTİYORUZ"



Ayrıca İngiltere hükümetinin Baş Tıbbi Danışman Yardımcısı Jonathan Van-Tam yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşılaması için yeterli tedarikin mevcut olduğunu ve aşılamanın "en kısa sürede" başlamasını istediğini belirtti. Van-Tam, "Kaybedecek zaman yok. Mümkün olduğunca hızlı ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid yaptığı açıklamada ise, Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) "mümkün olan en kısa sürede" gençleri aşılamaya başlamalarını istediğini belirtti.