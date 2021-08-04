İsrail Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait yapıları yıktı

Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Hizma Belde Belediyesi İdari İşler Sorumlusu Abdullah Selahaddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin sabahın erken saatlerinde beldeye baskın düzenlediğini ve yaklaşık 8 saat süren bir yıkım operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti.

Selahaddin, İsrail buldozerlerinin dükkân ve araç tamir mekanlarının olduğu 10 ticari alanı yıktığını kaydederek, aynı ekiplerin ayrıca üzerinde yaklaşık 100 bin dolar değerinde inşaat malzemelerinin de bulunduğu bir arazide hafriyat çalışması başlattığını ifade etti.

İsrail güçlerinin yaklaşık 6 ay önce yıkım ihtarnamelerini söz konusu mülk sahiplerine tebliğ ettiğini aktaran Selahaddin, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin Hizma beldesini yönetim bölgesi olarak değerlendirdiğini ve buradaki yıkımları "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yaptığını söyledi.

BATI ŞERİA'DA DA YIKIM VARDI

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Tubas kenti sorumlusu Mutez Bişarat da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti kırsalında (Ürdün Vadisi – Ağvar Bölgesi) 5 Filistinli aileye ait yapıları yıktığını belirtti.

İsrail ordusuna ait yıkım ekiplerinin bölgede ahır, su depoları ve güneş enerji sistemlerini yıktığını ifade eden Bişarat, İsrail askerlerinin bazı tarım araçları ile binek araçlara da el koyduğunu kaydetti.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

İsrail yönetimi ile Filistin arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.