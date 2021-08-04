Japonya'da akılalmaz olay: Marul alacaktı 190 bin dolar tazminat kazandı

Japonya'da bir süpermarket, manav reyonundan alışveriş yaptığı sırada ayağı kayıp düşen müşterisine 21 milyon yen (190 bin dolar) tazminat ödeyecek. Tokyo'nun güneydoğusundaki Kanagawa eyaletinde bir süpermarketin manav reyonundan marul alan müşteri, ayağının kayması sonucu düştü.