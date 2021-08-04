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Giriş Tarihi: 4.8.2021 16:03

Japonya'da akılalmaz olay: Marul alacaktı 190 bin dolar tazminat kazandı

AA
Japonya'da akılalmaz olay: Marul alacaktı 190 bin dolar tazminat kazandı

Japonya'da bir süpermarkette alışveriş yapan müşteri ayağının kayması sonucu düştü. Bu duruma ıslak zeminin sebep olduğu iddiasıyla süpermarkete dava açan 60 yaşlarındaki adama 5 yıl süren mücadelesini kazandı. Mahkeme, süpermarketin, düşüp sakat kalması ve gelir kaybına uğraması sebebiyle müşterisine 21 milyon yen (190 bin dolar) tazminat ödemesine hükmetti.

Japonya'da bir süpermarket, manav reyonundan alışveriş yaptığı sırada ayağı kayıp düşen müşterisine 21 milyon yen (190 bin dolar) tazminat ödeyecek. Tokyo'nun güneydoğusundaki Kanagawa eyaletinde bir süpermarketin manav reyonundan marul alan müşteri, ayağının kayması sonucu düştü.

Sakat kalan 60 yaşlarındaki adam, bu duruma ıslak zeminin sebep olduğu iddiasıyla süpermarkete tazminat davası açtı. Tokyo Bölge Mahkemesi, olay sonrası açılan ve 5 yıl süren davanın son duruşmasında kararı açıkladı.

190 BİN DOLAR TAZMİNAT

Hakim Heyeti Başkanı Yukio Şinada, marul yapraklarından damlayan suların zemini ıslattığını, süpermarket yönetiminin bu durumun farkında olmasına rağmen gereken tedbirleri almadığını belirtti.

Mahkeme, süpermarketin, düşüp sakat kalması ve gelir kaybına uğraması sebebiyle müşterisine 21 milyon yen (190 bin dolar) tazminat ödemesine hükmetti.

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Japonya'da akılalmaz olay: Marul alacaktı 190 bin dolar tazminat kazandı
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