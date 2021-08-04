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Giriş Tarihi: 4.8.2021 09:09 Son Güncelleme: 4.8.2021 09:35

New York Times yazdı: ABD'den BioNTech aşısına tam onay geliyor...

AA
New York Times yazdı: ABD'den BioNTech aşısına tam onay geliyor...

New York Times gazetesinde yer alan habere göre; ABD İlaç ve Gıda Dairesi, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına gelecek ay tam onay vermeyi planlıyor. FDA'nın aşıya tam onay vermesi ile birlikte ABD'de bazı üniversite ve hastanelerin, Savunma Bakanlığının ve San Francisco kentinin aşıyı zorunlu kılacağı iddia ediliyor...

New York Times gazetesi, ABD İlaç ve Gıda Dairesinin (FDA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına gelecek ay tam onay vermeyi planladığını yazdı.

ABD ilaç firması Pfizer ile Alman ortağı BioNTech, acil kullanım onayı aldığı Kovid-19 aşısının 16 yaş ve üzerine uygulanmak üzere tam onayı için mayıs ayında FDA'ya başvuruda bulundu.

ZAMAN ÇİZELGESİ HIZLANDIRILDI

New York Times gazetesinin haberine göre, Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısının tam onayı için zaman çizelgesini hızlandıran FDA, süreci gelecek ayın başında tamamlamayı hedefliyor.

FDA, daha önce aşının tam onay almasının kamuoyunda daha fazla güven uyandıracağının farkında olduğu açıklamasında bulunmuştu.

ZORUNLU KILINMASI BEKLENİYOR

FDA'ın Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısına tam onay vermesinin ardından ABD'de bazı üniversite ve hastanelerin, Savunma Bakanlığının ve San Francisco kentinin aşıyı zorunlu kılması bekleniyor.

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısına, 11 Aralık 2020'de pandemi ile mücadele için FDA tarafından "acil kullanım onayı" verilmişti.

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New York Times yazdı: ABD'den BioNTech aşısına tam onay geliyor...
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