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Haberler Dünya Haberleri Suudi Arabistan’da 6 ay içinde 40 infaz
Giriş Tarihi: 4.8.2021

Suudi Arabistan’da 6 ay içinde 40 infaz

ULUSLARARASI Af Örgütü (AI), Suudi Arabistan'ın G20 Dönem Başkanlığı'nı devretmesinden sonra ülkedeki idam cezası infazlarında artış kaydedildiğini duyurdu. Örgüt, ülkede bu senenin Ocak- Temmuz aylarında idam cezasına çarptırılan toplam 40 kişinin cezasının infaz edildiğini duyurdu. Bunun 2020'deki infazların toplam sayısından daha yüksek olduğu belirtildi. Uluslararası Af Örgütü'nün araştırmasına göre, 2019 yılında Suudi Arabistan yönetimi bazıları kamuya açık 184 kişinin ölüm cezasını infaz etti.
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Suudi Arabistan’da 6 ay içinde 40 infaz
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