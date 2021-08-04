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Giriş Tarihi: 4.8.2021 12:00 Son Güncelleme: 4.8.2021 12:35

Ukrayna parlamento binasında canlı bomba paniği

Ukrayna parlamento binasında canlı bomba paniği

Ukrayna parlamento binasında canlı bomba paniği yaşanıyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; kimliği belirsiz bir kişinin parlamento binasına girdiği ve cebinden çıkardığı bomba benzeri bir cismi patlatmakla tehdit ettiği belirtildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, el bombası taşıdığını iddia eden kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hükümet binasına girdi. Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 10.00 sularında bir kişinin cebinden çıkardığı bomba benzeri bir cismi patlatmakla tehdit ettiği belirtildi.

Ukrayna parlamento binasında canlı bomba paniği

POLİS ÖZEL OPERASYON BAŞLATTI

Açıklamada, polisin özel operasyon başlattığı ve kimliği henüz belirlenemeyen saldırganla görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Milletvekili Aleksey Gonçerenko da Telegram hesabından, hükümet binasına el bombasıyla bir kişinin girdiğini, bölgeye özel ekiplerin ulaştığını aktardı.

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Ukrayna parlamento binasında canlı bomba paniği
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