Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, el bombası taşıdığını iddia eden kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hükümet binasına girdi. Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 10.00 sularında bir kişinin cebinden çıkardığı bomba benzeri bir cismi patlatmakla tehdit ettiği belirtildi.

Ukrayna parlamento binasında canlı bomba paniği