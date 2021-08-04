Ukrayna’dan Bayraktar TB2’ye büyük övgü: Savaş kabiliyeti mükemmel

Batılı ülkeler başta olmak üzere dünya çapında övgü gören Türk SİHA'larının, yeni nesil savaşların seyrini değiştireceğine ilişkin analizler peş peşe gelirken, Ukrayna'dan gelen yeni bir haber, küresel savunma sanayisi alanında yine ses getirdi.

Ukrayna Devlet Araştırma Enstitüsü (DNDI) tarafından Bayraktar TB2'lere yapılan testlerin sonucu, Ukrayna ve Rusya basınında büyük yankı uyandırdı.