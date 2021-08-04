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Giriş Tarihi: 4.8.2021 16:46 Son Güncelleme: 4.8.2021 16:57

Ukrayna’dan Bayraktar TB2’ye büyük övgü: Savaş kabiliyeti mükemmel

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Ukrayna’dan Bayraktar TB2’ye büyük övgü: Savaş kabiliyeti mükemmel

Türkiye’nin küresel savunma alanında markası haline gelen İHA/SİHA teknolojisi, ses getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Ukrayna ile yaptığı Bayraktar TB2 hamlesinin ardından Türk SİHA’larının başarısı, bir kez daha kanıtlandı. Ukrayna Devlet Araştırma Enstitüsü, Bayraktar TB2’lerin elektronik savaş koşullarına dayanıklılığını sınadığı test sonuçlarını dünyaya duyurdu.

Türkiye ile Ukrayna arasında savunma alanında giderek artan iş birliğinde, olumlu sonuçlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin dünya çapında övgü toplayan İHA/SİHA'larını askeri kuvvetlerin envanterine katan Ukrayna yönetimi, satın aldıkları Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçlarının test uçuşunu gerçekleştirmişti.

TÜRK SİHA'LARINA YENİ ÖVGÜ

Başarılı geçen testlerin ışığında, Rusya ile son aylarda yaşadığı gerilimli ilişkiye de gönderme yapan Ukrayna yönetimi, elindeki Türk SİHA'ları sayesinde savaş çağrılarına gözdağı vermişti.

Batılı ülkeler başta olmak üzere dünya çapında övgü gören Türk SİHA'larının, yeni nesil savaşların seyrini değiştireceğine ilişkin analizler peş peşe gelirken, Ukrayna'dan gelen yeni bir haber, küresel savunma sanayisi alanında yine ses getirdi.

Ukrayna Devlet Araştırma Enstitüsü (DNDI) tarafından Bayraktar TB2'lere yapılan testlerin sonucu, Ukrayna ve Rusya basınında büyük yankı uyandırdı.

"HAREKET KABİLİYETİ MÜKEMMEL"

Ukrayna Askeri Kuvvetleri ortaklığında yapılan testlerin sonucunu manşetten duyuran Ukrayna basını, testlerin olağanüstü derece başarılı sonuçlandığını duyurdu.

Bayraktar TB2'nin, küresel ölçekte gerçekleşebilecek elektronik savaşlardaki performansının üst düzeyde olduğunu belirten DNDI, Türk SİHA'larının her türlü koşula kolaylıkla uyum sağladığını belirtti.

DNDI, yaptığı resmi açıklamada, "Bayraktar TB2, farklı modern elektronik savaş engellerinin etkisi altında testlere tabi tutuldu. Buna göre TB2'nin elektronik harp kullanılan modern savaş koşullarında muharebe kabiliyeti mükemmel" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna’dan Bayraktar TB2’ye büyük övgü: Savaş kabiliyeti mükemmel
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