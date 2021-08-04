Yunanistan alevlere teslim: Atina'da gökyüzünü duman kapladı

FARKLI NOKTALARDA YANGINLAR SÜRÜYOR

Yunanistan'dan biri Evia Adasında ve diğeri Mora'nın güneybatısında olmak üzere 2 büyük orman yangını da devam ediyor. Evia'da 95 itfaiye eri, 2 uçak, 4 yer ekibi ve 35 aracın söndürme çalışmalarında yer aldığı, Mora'nın Messinia bölgesinde ise 74 itfaiyeci, 3 yer ekibi, 22 araç ve 1 helikopter ile yangına müdahale edildiği aktarıldı. Ülke genelinde sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.