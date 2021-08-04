Zoom'a büyük şok! 85 milyon dolar ceza ödeyecek

ABD'de Zoom kullanan milyonlarca kişiye gizlilik ve güvenlik ihlalleri nedeniyle ödeme yapılacak. California'da Mart 2020'den bu yana açılan 14 farklı dosyanın birleştirildiği toplu davada, "Zoombombing" olarak nitelendirilen bilgisayar korsanlarının video konferans toplantılarına sızması nedeniyle güvenlik ihlali yaşandığı iddia edildi.

Davada sosyal medya platformu aynı zamanda kullanıcıların izni olmadan kişisel verileri sosyal paylaşım ağları Facebook, Google ve LinkedIn ile paylaşmakla suçlandı. Zoom, söz konusu davada gizlilik ve güvenlik ihlalleri nedeniyle ABD'de yaşayan kullanıcılarına 85 milyon dolar ödemeyi kabul etti.