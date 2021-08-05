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Haberler Dünya Haberleri ABD'den, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'ye "diplomasiye ve nükleer müzakerelere dönme" çağrısı
Giriş Tarihi: 5.8.2021 22:06 Son Güncelleme: 5.8.2021 22:08

ABD'den, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'ye "diplomasiye ve nükleer müzakerelere dönme" çağrısı

ABD’den, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi’ye diplomasiye ve nükleer müzakerelere dönme çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye "diplomasiye ve nükleer müzakerelere bir an önce dönme" çağrısı yaptı.

Price, günlük basın toplantısında, İran'da yeni hükümetin tutumunun ne olacağını beklediklerini ve ABD'nin buna göre ortaklarıyla istişare edip yanıt vereceğini belirtti. Sözcü Price, "Cumhurbaşkanı Reisi'ye mesajımız biz ulusal güvenlik çıkarlarımız için müzakerelere dönmeye hazırız. İran'ı da bir an önce müzakerelere dönmeye çağırıyoruz." dedi.

FIRSAT SONSUZA DEK SÜRMEYECEK

Nükleer anlaşmaya geri dönme fırsatının sonsuza dek sürmeyeceğini de söyleyen Price, "Bu yüzden yeni İran hükümetine diplomasiye dönme çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

REİSİ'DEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

İran'da bugün yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Reisi, "İran'a yönelik yaptırımlar sona ermelidir. İran, yaptırımların kaldırılması için her diplomatik planı destekleyecektir." açıklaması yapmıştı.

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ABD'den, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'ye "diplomasiye ve nükleer müzakerelere dönme" çağrısı
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