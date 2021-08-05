ABD'den, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'ye "diplomasiye ve nükleer müzakerelere dönme" çağrısı

Price, günlük basın toplantısında, İran'da yeni hükümetin tutumunun ne olacağını beklediklerini ve ABD'nin buna göre ortaklarıyla istişare edip yanıt vereceğini belirtti. Sözcü Price, "Cumhurbaşkanı Reisi'ye mesajımız biz ulusal güvenlik çıkarlarımız için müzakerelere dönmeye hazırız. İran'ı da bir an önce müzakerelere dönmeye çağırıyoruz." dedi.