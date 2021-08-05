AB’den İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’ya yangın desteği

Avrupa Birliği, İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya yangınlarla mücadele için destek sağladığını duyurdu.
AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Akdeniz ve Batı Balkanlar'da birçok bölge orman yangınlarından etkilenmeye devam ederken, AB Komisyonu, yangınların yayılmasını sınırlamak, yaşamları ve geçim kaynaklarını korumak amacıyla ülkelere yardım etmek için hızla desteği harekete geçiriyor." denildi.
Açıklamada ayrıca, Komisyonun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic'in "Yangınlar tüm Avrupa'ya yayılırken yardım göndermek için gece gündüz çalışıyoruz." ifadesine yer verildi.
AB Komisyonundan 1 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizması'nı harekete geçirdiği, acil karşılık olarak AB Komisyonunun, Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağının, İspanya'dan 2 Canadair uçağının gönderilmesi için harekete geçtiği belirtilmişti.