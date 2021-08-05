Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri AB’den İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’ya yangın desteği
Giriş Tarihi: 5.8.2021 09:40

AB’den İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’ya yangın desteği

AA
AB’den İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’ya yangın desteği

Türkiye’yi kahreden orman yangınları devam ederken, dünyanın birçok ülkesi de alevlere teslim olmuş durumda. ABD ve Kanada’nın yanı sıra başta Yunanistan, İtalya ve Arnavutluk’ta da şiddetli yangınlar meydana geliyor. Türkiye’ye yangınla mücadelede destek veren Avrupa Birliği, yaptığı resmi açıklamada diğer ülkelere de ekip gönderdiğini duyurdu.

Avrupa Birliği, İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya yangınlarla mücadele için destek sağladığını duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Akdeniz ve Batı Balkanlar'da birçok bölge orman yangınlarından etkilenmeye devam ederken, AB Komisyonu, yangınların yayılmasını sınırlamak, yaşamları ve geçim kaynaklarını korumak amacıyla ülkelere yardım etmek için hızla desteği harekete geçiriyor." denildi.

YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, Fransa'dan İtalya'ya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Yunanistan'a ikişer uçak ve itfaiye ekibi, Çekya ve Hollanda'dan Arnavutluk'a iki helikopter, Slovenya'dan Kuzey Makedonya'ya 45 kişilik ekip gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Komisyonun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic'in "Yangınlar tüm Avrupa'ya yayılırken yardım göndermek için gece gündüz çalışıyoruz." ifadesine yer verildi.

AB Komisyonundan 1 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizması'nı harekete geçirdiği, acil karşılık olarak AB Komisyonunun, Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağının, İspanya'dan 2 Canadair uçağının gönderilmesi için harekete geçtiği belirtilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
AB’den İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’ya yangın desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA