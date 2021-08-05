AB’den İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’ya yangın desteği

Avrupa Birliği, İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya yangınlarla mücadele için destek sağladığını duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Akdeniz ve Batı Balkanlar'da birçok bölge orman yangınlarından etkilenmeye devam ederken, AB Komisyonu, yangınların yayılmasını sınırlamak, yaşamları ve geçim kaynaklarını korumak amacıyla ülkelere yardım etmek için hızla desteği harekete geçiriyor." denildi.