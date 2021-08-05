Afrika Birliği koronavirüs aşı dağıtımına başladı

Afrika Birliği, ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson'dan sipariş verdiği yeni tip koronavirüs aşısının dağıtımına başlıyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada, Afrika Aşı Edinme Vakfının (AVAT) satın aldığı aşıların, Afrika Birliği üye ülkelerine aylık gönderimlerinin bugün başladığını duyurdu.

400 MİLYON DOZ AŞILIK ANLAŞMA YAPILDI

Vakfın 28 Mart'ta tek dozluk Johnson & Johnson aşıları için 180 milyonu opsiyonlu, toplam 400 milyon doz aşı için anlaşma yaptığı hatırlatıldı.

İlk sevkiyatın bugün çok sayıda üye ülkeye varacağı ve bu ay toplam 6,4 milyon doz aşının ulaşacağı belirtilen açıklamada, aralık sonuna kadar 50 milyon doz aşının gönderilmesinin hedeflendiği kaydedildi.