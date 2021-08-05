Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Bayramov ile yaptığı telefonda görüşmesinde, Türkiye'de devam eden yangınların son durumunu konuştu.

Öte yandan Bayramov, telefon görüşmesine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu ve bu zor dönemde Türkiye'ye her türlü yardımda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

"AZERBAYCAN VE TÜRKİYE İLE HER ZAMAN OMUZ OMUZA"

Çavuşoğlu da Bayramov'a cevaben yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'a desteği için teşekkür ederek Azerbaycan'ın Türkiye ile her zaman omuz omuza olduğunu kaydetti.