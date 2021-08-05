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Giriş Tarihi: 5.8.2021 15:15 Son Güncelleme: 5.8.2021 15:28

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

AA
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Türkiye’de devam eden orman yangınlarının son durumunu görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Bayramov ile yaptığı telefonda görüşmesinde, Türkiye'de devam eden yangınların son durumunu konuştu.

Öte yandan Bayramov, telefon görüşmesine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu ve bu zor dönemde Türkiye'ye her türlü yardımda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

"AZERBAYCAN VE TÜRKİYE İLE HER ZAMAN OMUZ OMUZA"

Çavuşoğlu da Bayramov'a cevaben yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'a desteği için teşekkür ederek Azerbaycan'ın Türkiye ile her zaman omuz omuza olduğunu kaydetti.

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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
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