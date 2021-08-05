Çin’de Liput tayfunu nedeniyle kırmızı alarm! 33 binden fazla kişi tahliye edildi

3 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Lupit tayfununun 3 gün boyunca etkili olması, şiddetli rüzgar ve fırtına getirmesi bekleniyor. Şiddetli yağışların aynı zamanda Zhejiang'ın güneydoğusu, Fujian'ın doğusu ve Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin güneydoğu kesiminde etkili olması tahmin ediliyor.

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