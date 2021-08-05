Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Çin'de Liput tayfunu nedeniyle kırmızı alarm! 33 binden fazla kişi tahliye edildi
Giriş Tarihi: 5.8.2021 17:40 Son Güncelleme: 5.8.2021 17:51

Çin'de Liput tayfunu nedeniyle kırmızı alarm! 33 binden fazla kişi tahliye edildi

İHA
Çin’de Liput tayfunu nedeniyle kırmızı alarm! 33 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin'in Guangdong eyaltinde Lupit tayfunu nedeniyle alarma geçildi. Tayfunun kıyı bölgelere yaklaşması nedeniyle 33 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Lupit tayfununun 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Çin'de karaya ulaşması beklenen Lupit tayfunu nedeniyle alarma geçildi.

33 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Tayfunun kıyı bölgelerine yaklaşması nedeniyle 33 binden fazla kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Eyalet acil durum ofisi tarafından 43 sahil noktasına girişlerin kapatıldığı belirtildi.

Tehlike nedeniyle 3 bin 500'den fazla balıkçı teknesi ve 6 bin 200 balıkçı limanlara geri döndü.

3 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Lupit tayfununun 3 gün boyunca etkili olması, şiddetli rüzgar ve fırtına getirmesi bekleniyor. Şiddetli yağışların aynı zamanda Zhejiang'ın güneydoğusu, Fujian'ın doğusu ve Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin güneydoğu kesiminde etkili olması tahmin ediliyor.

Çin'de tayfun alarmı: 33 bin kişi tahliye edildi | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Çin'de Liput tayfunu nedeniyle kırmızı alarm! 33 binden fazla kişi tahliye edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA