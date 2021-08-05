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Giriş Tarihi: 5.8.2021 13:15 Son Güncelleme: 5.8.2021 13:18

Ermenistan’dan yeni provokasyon! Azerbaycan askerlerine saldırdılar

İHA
Ermenistan’dan yeni provokasyon! Azerbaycan askerlerine saldırdılar

Dağlık Karabağ yenilgisinin ardından Azerbaycan sınırında saldırılarına devam eden Ermenistan kuvvetleri, bir provokasyon daha gerçekleştirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı resmi açıklamada, Ermeni askerlerinin sınır hattında saldırıya geçtiğini belirtti.

Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattı boyunca Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

ATEŞ ALTINA ALDILAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta yerel saatle 14.50'den başlayarak saat 00.00'a kadar Sederek ilinin Heyderabad, Gedebey ilinin Novoivanovka ve Galakend, Kelbecer ilinin İstisu ve Yellice, Daşkesen ilinin Tezekend yerleşkelerinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin Ermeni askerleri tarafından belirli aralıklarla ateş altına alındığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayda hayatını kaybeden veya yaralanan Azerbaycan askerleri olmadığı ve bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

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Ermenistan’dan yeni provokasyon! Azerbaycan askerlerine saldırdılar
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