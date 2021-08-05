Hamas'tan İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara tepki

Kasım, "Bölge coğrafyası boyunca yayılan siyonist terör, ümmetin halklarının topraklarını ve yeterliliklerini ele geçirmeyi hedefleyen siyonist sömürge projesi karşısındaki direnişini durduramayacaktır." ifadelerini kullandı.
İSRAİL-LÜBNAN SINIRINDAKİ GERGİNLİK
İsrail ordusu, 4 Ağustos'ta Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 roket atıldığını, bunlardan ikisinin İsrail'de açık alanlara, diğerinin ise Lübnan topraklarına düştüğünü açıklamıştı.
Buna karşılık Lübnan tarafına top atışları gerçekleştiren İsrail ordusu, gece saatlerinde de Lübnan'ın güneyindeki kırsal alanlara hava saldırıları düzenlemişti.
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen roket atışı ve Tel Aviv'in buna karşılık vermesi üzerine gerginliğin arttığı Lübnan-İsrail sınırında "tansiyonun düşürülmesi" çağrısında bulunmuştu.
Lübnan ordusu ülkenin kuzeyinden gerçekleştirilen roket atışlarından sonra İsrail'in 92 topçu atışıyla Lübnan'ın güneyindeki 6 bölgeyi hedef aldığını açıklamış ve söz konusu roketlerin kaynağıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesinin güneyine düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail'i acil olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet etme talimatı vermişti.