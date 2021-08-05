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Giriş Tarihi: 5.8.2021 16:54

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi göreve başladı

AA
İran’ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi göreve başladı

İran’da geçtiğimiz haziran ayında yapılan seçimleri kazanan İbrahim Reisi, 8. Cumhurbaşkanı olarak yemin etti. Resmen görevine başlayan Reisi’nin yemin törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı.

İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, yemin ederek resmen görevine başladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mecliste düzenlenen yemin törenine 115 ülkeden 265 davetli katıldı.

YEMİN ETTİ

Reisi, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei'nin yaptığı konuşmanın ardından onun nezaretinde yemin metnini okudu.

Yemin törenine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Pakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Nijer Meclis Başkanları ve Umman ile Kuveyt gibi ülkelerden dışişleri bakanları katılıyor.

Türkiye'den de TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberlerindeki bir heyet törene katılıyor.

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İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi göreve başladı
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