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Giriş Tarihi: 5.8.2021 11:17 Son Güncelleme: 5.8.2021 11:30

Uzmanlar TikTok'taki 'Donmuş bal' akımı hakkında uyardı! Sağlığınız bozulabilir!

Uzmanlar TikTok’taki ’Donmuş bal’ akımı hakkında uyardı! Sağlığınız bozulabilir!

Popüler video paylaşım platformu TikTok'ta Frozen Honey yani donmuş bal akımı başladı. Kullanıcılar, dondurulmuş baldan bir parça yiyip, tadı hakkında yorum yaptığı videolar paylaşıyor. Fakat uzmanlar donmuş balın sağlığı bozabileceğini söyledi ve kullanıcıları uyardı.

TikTok'ta dondurulmuş bal trend oldu. NBC New'in haberine göre platformda, 667.3 milyon #FrozenHoney, 89.7 milyon #FrozenHoneyChallenge etiketi kullanıldı. Bu etiketlerle paylaşılan videolar hemen hemen aynı. Bir kişi dondurulmuş bir bal gösteriyor. Daha sonra bu baldan bir parça yiyip, tadı hakkında yorum yapıyor.

Donmuş balın TikTok'ta nasıl ve neden bu kadar popüler olduğu belli değil. Ancak uzmanlar yeni trend hakkında kullanıcıları uyardı. Uzmanlar yaptığı açıklamada "Dondurulmuş bal yemek, ishal, mide ağrıları, şişkinlik ve diğer olumsuz etkilere neden olabilir" dedi.

Uzmanlar ayrıca donmuş balın dişler üzerinde de zararlı etkilerinin olabileceğini de vurguladı.

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Uzmanlar TikTok'taki 'Donmuş bal' akımı hakkında uyardı! Sağlığınız bozulabilir!
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