Uzmanlar TikTok’taki ’Donmuş bal’ akımı hakkında uyardı! Sağlığınız bozulabilir!

Donmuş balın TikTok'ta nasıl ve neden bu kadar popüler olduğu belli değil. Ancak uzmanlar yeni trend hakkında kullanıcıları uyardı. Uzmanlar yaptığı açıklamada "Dondurulmuş bal yemek, ishal, mide ağrıları, şişkinlik ve diğer olumsuz etkilere neden olabilir" dedi.

Uzmanlar ayrıca donmuş balın dişler üzerinde de zararlı etkilerinin olabileceğini de vurguladı.