Uzmanlar TikTok’taki ’Donmuş bal’ akımı hakkında uyardı! Sağlığınız bozulabilir!

TikTok'ta dondurulmuş bal trend oldu. NBC New'in haberine göre platformda, 667.3 milyon #FrozenHoney, 89.7 milyon #FrozenHoneyChallenge etiketi kullanıldı. Bu etiketlerle paylaşılan videolar hemen hemen aynı. Bir kişi dondurulmuş bir bal gösteriyor. Daha sonra bu baldan bir parça yiyip, tadı hakkında yorum yapıyor.
Donmuş balın TikTok'ta nasıl ve neden bu kadar popüler olduğu belli değil. Ancak uzmanlar yeni trend hakkında kullanıcıları uyardı. Uzmanlar yaptığı açıklamada "Dondurulmuş bal yemek, ishal, mide ağrıları, şişkinlik ve diğer olumsuz etkilere neden olabilir" dedi.
Uzmanlar ayrıca donmuş balın dişler üzerinde de zararlı etkilerinin olabileceğini de vurguladı.