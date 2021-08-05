Yunanistan’da alevler Olimpia antik kentine yaklaştı!

Dünyanın bir çok noktasında aşırı sıcakların da etkisiyle çıkan orman yangılarıyla mücadele devam ediyor. Yunanistan'da çıkan orman yangını Mora Yarımadası'ndaki Olimpia antik kentini tehdit ediyor. Olimpiyat oyunlarının başladığı yer olan antik kent yakınlarındaki yangına 170'ten fazla itfaiye eri, 50 itfaiye aracı, 6 helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla müdahale ediliyor. Olympiya'nın kuzey batısındaki ormanlık alandaki yangında yaklaşık 20 evin küle döndüğü belirtildi. Turistik antik kent ve çevresindeki 6 köy yangın tehdidi nedeniyle bir gün önce tahliye edilmişti.