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Giriş Tarihi: 5.8.2021 16:15 Son Güncelleme: 5.8.2021 16:17

Yunanistan'dan flaş Türkiye kararı: Bugünden itibaren başlıyor

AA
Yunanistan’dan flaş Türkiye kararı: Bugünden itibaren başlıyor

Yunanistan, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 17 aydır kapalı tuttuğu Türkiye ile olan sınır kapılarını açma kararı aldı.

Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Kurumunca (YPA) yayımlanan 5 Ağustos tarihli seyahat direktifinde, aşı sertifikası olan ya da "Covid-19 PCR/RAPID" negatif test sonucu beyan eden Türk vatandaşlarının, bugünden itibaren Yunanistan'a giriş yapabilecekleri belirtildi.

"SEYAHAT FORMUNU" DOLDURMA UYGULAMASI

Yunanistan'a girişte tüm ülkelerin vatandaşları için kişisel bilgiler içeren "seyahat formunu" doldurma uygulamasının devam ettiği vurgulanan direktifte, Türkiye'nin yanı sıra 35 ülke için aranan şartların 12 yaşından büyük çocuklar için de geçerli olduğu kaydedildi.

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Yunanistan'dan flaş Türkiye kararı: Bugünden itibaren başlıyor
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