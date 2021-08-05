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Giriş Tarihi: 5.8.2021 15:12

Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama: Donbas'ın asla Rus toprağı olmayacak

AA
Zelenskiy’den dikkat çeken açıklama: Donbas’ın asla Rus toprağı olmayacak

Rusya ile yaşanan Donbas krizini değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Zelenskiy, Donbas'ın asla Rus toprağı olmayacağını vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas'ın asla Rus toprağı olmayacağını söyledi. Zelenskiy, Dom televizyonuna verdiği röportajda, Donbas krizini değerlendirdi.

Donbas'ın asla Rus toprağı olmayacağını vurgulayan Zelenskiy, orada yaşayanlara çağrı yaparak "Rusya'yı seviyorsanız ve hayatınız boyunca yaşadığınız Ukrayna toprağını Rusya olarak görüyorsanız. Çocuklarınız ve torunlarınız için gitmeli ve kendinize Rusya'da yer aramalısınız." dedi.

DONBAS İŞGALDEN KURTULACAK

Ukrayna'sız Donbas'ta medeniyet olmayacağını belirten Zelenskiy, "Ancak kendinizi Ukraynalı ve Donbas'ın Ukrayna toprağı olduğunu hissediyorsanız, Ukrayna bayrağına ve diline saygı duyuyorsanız, bekleyin. Donbas işgalden kurtulacak." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ne kadar süre geçtiğinin önemli olmadığını, Almanya'daki duvarın yıkıldığı gibi Donbas'ın da kurtulacağını söyledi.

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Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama: Donbas'ın asla Rus toprağı olmayacak
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