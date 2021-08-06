Yunanistan’da yangın! Alevler evlere kadar ulaştı: Art arda şiddetli patlamalar...

TATİLCİLER TEKNE VE BOTLARLA TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, Eğriboz Adası'nda 3 gündür süren orman yangınını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, alevlerin ulaştığı yarımadanın doğu kesimindeki Agia Anna, Frangaki ve Psaropulu plajlarında mahsur kalan 631 tatilcinin tekne ve botlarla tahliye edildiği aktarıldı.

Mantudi Belediye Başkanı Yorgos Çapurniotis, özel Yunan Mega televizyonuna yaptığı açıklamada, Eğriboz'da yangında şu ana kadar en az 300 ev ve 200 bin dönümlük ormanlık arazinin kül olduğunu belirterek, acil yardım çağrısında bulundu.