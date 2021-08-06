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Giriş Tarihi: 6.8.2021 11:24 Son Güncelleme: 6.8.2021 11:36

Bakan Çavuşoğlu, Dendias'a 'Geçmiş olsun' telefonu

AA
Bakan Çavuşoğlu, Dendias’a ’Geçmiş olsun’ telefonu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias’ı arayarak Yunanistan’daki yangınlar için geçmiş olsun dileğini iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ı telefonla aradı ve Yunanistan'daki yangınlar için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Çavuşoğlu'nun Dendias'ı arayarak, ülkedeki yangınlar nedeniyle dayanışma gösterdiği belirtildi.

İKİ TARAFTAN DA 'YARDIMA HAZIRIZ' MESAJI

Paylaşımda, her iki Dışişleri Bakanı'nın da önce kendi ülkelerinde şiddetli orman yangınlarını kontrol altına almaları koşuluyla birbirlerine yardım etmeye hazır olduklarını belirttiği kaydedildi.

Dendias da 29 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu Türkiye'deki yangınlar nedeniyle telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

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Bakan Çavuşoğlu, Dendias'a 'Geçmiş olsun' telefonu
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