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Giriş Tarihi: 6.8.2021

İsrail’den Lübnan’a üç hava saldırısı

İsrail’den Lübnan’a üç hava saldırısı
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları hakkında soruşturma başlattı. İsrail ordusunun, Lübnan'da 3 noktaya hava saldırıları düzenlediğini teyit ettiğine işaret eden UNIFIL Basın Ofisi Müdür Yardımcısı Candice Ardell, "UNIFIL Komutanı General Stefano Del Col, taraflarla iletişim kurdu ve tansiyonu daha fazla yükseltmemeleri için tarafları sükânete teşvik etti" dedi. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ise ülkesinin güneyinde 2006 yılından beri bir ilk olan İsrail'in hava saldırılarının bölgedeki tansiyonu yükseltme amacı taşıdığını belirtti. İsrail, Lübnan'dan 3 roket atıldığını belirterek Lübnan'ın güneyindeki kırsal alanlara hava saldırıları düzenledi.
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İsrail’den Lübnan’a üç hava saldırısı
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