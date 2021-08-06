Koltuk altından süt akmaya başladı! Tıp dünyası bunu konuşuyor…

Portekiz'de geçtiğimiz aylarda duyanları şoke eden cinste bir olay yaşandı. İngiltere'de bir tıp dergisinde yer alan bilgiye göre; bir kadın doğum sonrası koltuk altında ağrılı bir kitle hissetmesi sonucunda hastaneye başvurdu. Öte yandan muayene esnasında, bu kitle üzerine baskı yapan doktorlar bölgede süt akıntısı tespit etti. İlgi çekici durumun bazı kaynaklarda yer alan verilere göre toplumda yüzde 0.2-6 arasında görülme sıklığı olduğu bilinirken benzerine nadir rastlanan bu olay Tıp dünyasını şaşkına çevirdi.