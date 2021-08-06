Koltuk altından süt akmaya başladı! Tıp dünyası bunu konuşuyor…

Portekiz'de geçtiğimiz aylarda duyanları şoke eden cinste bir olay yaşandı. İngiltere'de bir tıp dergisinde yer alan bilgiye göre; bir kadın doğum sonrası koltuk altında ağrılı bir kitle hissetmesi sonucunda hastaneye başvurdu. Öte yandan muayene esnasında, bu kitle üzerine baskı yapan doktorlar bölgede süt akıntısı tespit etti. İlgi çekici durumun bazı kaynaklarda yer alan verilere göre toplumda yüzde 0.2-6 arasında görülme sıklığı olduğu bilinirken benzerine nadir rastlanan bu olay Tıp dünyasını şaşkına çevirdi.
KOLTUKALTINDAN SÜT GELDİ!
Portekiz'de bir kadın doğumdan birkaç gün sonra koltuk altında bir kitle hissetti. Kitlenin ciddi bir ağrıya sebebiyet vermesiyle beraber 26 yaşındaki genç kadın hastaneye başvurdu.
Yapılan muayenede kadının koltuk altında yuvarlak şekilde bir kitle terpit etti. Öte yandan Lizbon'daki hastanede doktorlar kitlenin üzerine bastırmaları sonucunda ise beyaz bir akıntının ortaya çıktığını gözlemledi.
ŞAŞKINA ÇEVİREN VAKA!
İncelemelerin ardından 26 yaşındaki kadına polimasti, halk arasında bilinen adıyla aksesuar meme teşhisi kondu. Eşine az rastlanan türden olan bu vaka Tıp Dergilerinde yer alırken Amerikan akademik tıp merkezi Mayo Clinic'e göre, bu durum kadınların yüzde iki ila altısını etkiliyor.
Doktorlar kadına yaşanan bu durumun rahatsız olduğunu garanti etse de bu hastalığa sahip kişilerin düzenli olarak meme kanseri için tarama yapmasının önemli olduğunu bildirdi.(Kaynak:Mynet)