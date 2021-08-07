ABD 90 gün havada kalan uçak geliştiriyor

ABD
donanması, 90 güne kadar gökyüzünde kalabilen uçak geliştiriyor. Uçak, gözetleme aracı ve potansiyel bir iletişim platformu işlevi görebilecek. Solar Impulse 2
adlı geliştirilmiş güneş enerjisi donanımı ile inşa edilecek olan uçakta kokpit bulunmayacak. Uçağın ilk versiyonlarından biri 2015 yılında dünyanın etrafında uçmuş ancak uçuş, pilot dinlenmek zorunda olduğu için kesintili gerçekleşmişti. Uçağın donanma versiyonunda kokpitin ortadan kalkması 90 gün havada kesintisiz kalma ve 400 kg'a kadar taşıma kapasitesi ekleme imkânı sunacak. Güneş pilleriyle kaplı 72 metre genişliğinde kanatları bulunan uçakta ek güç sağlaması için hidrojen yakıt hücreleri de konacak. Uçağı üreten Skydweller
şirketi CEO'su Robert Miller
, uçağın otonom uçuş ve kalkış kabiliyetlerinin test edildiğini, uzun dayanıklılık denemelerinin yapılacağını belirtti. Prototip versiyonun uçuşu başarıyla tamamladığı bildirilen uçağın üretimine başlandığı belirtildi.