ABD’den İsrail’e destek! Ortak hareket edecekler…

İsrail ile İngiltere, insansız hava aracıyla düzenlendiği belirtilen saldırının arkasında Tahran'ın olduğunu ileri sürmüş, İran Dışişleri Bakanlığı ise suçlamaları reddetmişti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 3 Ağustos'ta olayla ilgili yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'a karşı tek başına harekete geçebileceğini ifade etmiş, İsrail Savunma Bakanı Gantz da ülkesinin İran'a askeri saldırıya hazır olduğunu söylemişti.

Son olarak G-7 ülkeleri ortak bir yazılı açıklama yaparak saldırıya ilişkin delillerin İran'ı işaret ettiğini belirtmişti.