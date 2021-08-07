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Giriş Tarihi: 7.8.2021 13:04

Azerbaycan sınır hattında Ermeni provokasyonu! Ateş açtılar...

İHA
Azerbaycan sınır hattında Ermeni provokasyonu! Ateş açtılar...

İşgalci Ermenistan kuvvetlerinin Dağlık Karabağ'da Azerbaycan tarafından mağlup edilmesinin ardından başladıkları provakasyon çalışmaları devam ediyor.

Ermenistan askerlerinin, Nahçıvan ve Kelbecer'de Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

GECE SALDIRISI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6 Ağustos yerel saatle 19.05, 23.30 ve 23.50'de Nahçıvan'ın Sederek ilinin Heyderabad, Kelbecer ilinin İstisu ve Yukarı Ayrım yerleşkelerinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin Ermeni askerleri tarafından belirli aralıklarla ateş altına alındığını belirtildi.

Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı, bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

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Azerbaycan sınır hattında Ermeni provokasyonu! Ateş açtılar...
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