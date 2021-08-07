Azerbaycan sınır hattında Ermeni provokasyonu! Ateş açtılar...

Ermenistan askerlerinin, Nahçıvan ve Kelbecer'de Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

GECE SALDIRISI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6 Ağustos yerel saatle 19.05, 23.30 ve 23.50'de Nahçıvan'ın Sederek ilinin Heyderabad, Kelbecer ilinin İstisu ve Yukarı Ayrım yerleşkelerinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin Ermeni askerleri tarafından belirli aralıklarla ateş altına alındığını belirtildi.