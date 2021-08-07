Dünya bu Temmuz’u alevlerle hatırlayacak





İngiliz Guardian gazetesindeki haberde ise geçtiğimiz temmuz ayının dünya genelinde orman yangınları açısından 2003'ten bu yana en kötü temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiği vurgulandı. Avrupa Birliği uzmanlarınca hazırlanan rapora atıf yapılan haberde aşırı sıcaklar ve kuraklıklar nedeniyle karbon salımının da ürkütücü boyutlara ulaştığı belirtildi. Raporda Akdeniz'deki yangın sezonunun henüz başında olunmasına rağmen İtalya, Yunanistan ve Türkiye'de rekor düzeyde ormanlık alanın kül olduğu vurgulandı.