Dünya bu Temmuz’u alevlerle hatırlayacak

Yerküreyi etkisi altına alan orman yangınları, Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Asya'ya birçok kıtada etkili oluyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) FIRMS isimli Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi'nin uydu haritasına göre, bu yıl içinde çıkan yangınların sayısı, pek çok ülkede önceki yılların ortalamasını aştı.
İngiliz Guardian gazetesindeki haberde ise geçtiğimiz temmuz ayının dünya genelinde orman yangınları açısından 2003'ten bu yana en kötü temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiği vurgulandı. Avrupa Birliği uzmanlarınca hazırlanan rapora atıf yapılan haberde aşırı sıcaklar ve kuraklıklar nedeniyle karbon salımının da ürkütücü boyutlara ulaştığı belirtildi. Raporda Akdeniz'deki yangın sezonunun henüz başında olunmasına rağmen İtalya, Yunanistan ve Türkiye'de rekor düzeyde ormanlık alanın kül olduğu vurgulandı.
AVRUPA'DA DURUM KÖTÜ
Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Arnavutluk, Yunanistan, Tunus ve Cezayir gibi Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkeler de yoğun orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, İtalya'nın yanı sıra Fransa ve Romanya'da da yanan alan bakımından şimdiden 2008-2020 ortalaması geçilmiş durumda. İtalya'da örneğin bu sene 53 bin 797 hektar alan yanarken, 12 yılın ortalaması 40 bin 781 olarak kaydedildi.
GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı telefonla arayarak, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
PAKİSTAN'DA TÜRKİYE İÇİN DUA EDİLDİ
Pakistan'da camilerde Türkiye'deki orman yangınlarının bir an önce son bulması için dua edildi. Başkent İslamabad'ın simgelerinden Faysal Camisi'nde cuma namazı sırasında Türkiye için eller semaya kaldırıldı.
Duada Türkiye'deki orman yangınlarının bir an önce son bulması ve hayatını kaybedenlere de rahmet dileğinde bulunuldu. İslamabad başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde de camilerde Türkiye için dua edildi.
İTALYA'DA ONLARCA KİŞİ GÖZALTINDA
İtalya'nın kuzeyi ve güney bölgeleri, irili ufaklı çok sayıda orman yangınına teslim oldu. Sardinya Adası'nın batısındaki Oristano vilayeti kırsalında 24 Temmuz'da çıkan yangında, 20 bin hektar arazi yandı, 1500 kişi tahliye edildi.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla mücadele için İtalya, AB ülkelerinden de yangın söndürme uçağı istedi. İtalya'daki yangınlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı açıklandı