İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a tepki yağıyor!

BAKANLIK OFİSİ TEMAS İDDİALARINI REDDETTİ

Başbakanlık Ofisi'ndan yapılan açıklamada ise "Başbakan, Birleşik Krallık'taki toplulukları düzenli olarak ziyaret ediyor ve ziyaretlerin tüm yönleri Covid-19 kuralları doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Başbakan, Covid-19 testi pozitif çıkan kimseyle yakın temas kurmadı" denildi.

Öte yandan İngiltere hükümetinin aldığı kararlarda, bir kişinin, Covid-19 testi pozitif sonuçlanan bir kişi ile aynı araç veya uçakta seyahat ettiğinde yakın temas kurulmuş olduğuna yönelik açıklamalar bulunuyor.