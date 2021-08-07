İran’dan İsrail’e sert yanıt! ‘Cevabımız ezici olur’

"SERT YANIT VERİRİZ"

İran'ın bu konularla ilgili sınavını verdiğini savunan Hacızade, "Daha önce denediler ve nasıl cevap alacaklarını biliyorlar. Bizim hem gücümüz var hem de bunu kullanacak irademiz. Kesinlikle sert yanıt veririz. O yüzden böyle bir hata yapamazlar." ifadelerini kullandı.

Hacızade, "Düşmanın her türlü saldırısına İran'ın cevabı sert ve ezici olacaktır." dedi.