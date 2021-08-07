Myanmar’da suikast girişimi! Şüpheliler tutuklandı

Büyükelçi istifa etmezse Taylandlı silah tüccarı, Htut tarafından tutulan saldırganların Büyükelçiyi öldürmesini önerdi" denildi. Plan üzerinde anlaşmaya vardıktan kısa bir süre sonra, Zaw'un cep telefonuyla Htut ile temasa geçtiği ve Büyükelçiye suikast planında ön ödeme olarak mobil uygulama uygulaması aracılığıyla Htut'a yaklaşık 4 bin dolar aktardığı belirtildi.

Tutuklanan 2 Myanmar vatandaşı, farklı suçlamalardan 5 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya. Myanmar'ın BM Büyükelçisi Kyaw Moe Tun ise 1 Şubat'ta yönetime el koyan askeri yöneticilere karşı yaptığı eleştirilerle ön plana çıkıyordu.