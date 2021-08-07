NASA duyurdu: Mars görevi başarısız oldu

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Mars'a gönderdiği yeni nesil uzay aracı Perseverance, yüzeydeki çalışmalarını sürdürüyor.

Mars'tan kaya örneği toplamak için Jezero Krateri'nde çalışma yürüten uzay aracı, zeminde delik açmayı başardı ve numune toplamaya çalıştı. NASA tarafından yapılan açıklamada, delme işleminin başarılı gibi göründüğü, ancak numune tüpüne hiçbir kaya örneğinin girmediği duyuruldu. Böylece Mars kaşifinin ilk kaya örneği toplama denemesi başarısız oldu.

"NUMUNE TOZA DÖNÜŞMÜŞ OLABİLİR"

NASA proje yetkilisi Ken Farley, yüzeyde açılan deliğin içini incelemek ve ne olduğunu görmek için bir sonraki adımın, robotik bir kola monte edilen kamera kullanmak olacağını söyledi. Kırık kayayı ya da numunenin parçalanarak toz haline gelmiş olabileceğini görebileceklerini belirten Farley, "Kaya özellikleri beklediğimizden farklı olabilir" dedi.