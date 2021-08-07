Olimpiyatlar’da koronavirüs vakalarındaki artış korkuttu

Japonya'da dün kayda geçen rekor sayıdaki günlük 15 bin 645 enfeksiyon, ülke geneli vakalar toplamını 1 milyon 2 bin 805'e taşımış, can kaybı sayısı da 15 bin 274'e yükselmişti.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmiş, 23 Temmuz'da yoğun salgın önleme tedbirleri altında kapılarını açan Tokyo Olimpiyatları'nın 8 Ağustos tarihinde sona ereceği açıklanmıştı. 24 Ağustos'ta başlayacak Paralimpik Oyunları ise 5 Eylül'de sona erecek.