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Giriş Tarihi: 7.8.2021 17:08

Tayland’da halk sokaklara döküldü: Hükümete tepki büyüyor

İHA
Tayland’da halk sokaklara döküldü: Hükümete tepki büyüyor

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta halk, hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadelesine tepki göstererek sokağa indi. Polisin protestoculara müdahalesi sonucunda karşılıklı çatışmalar çıktı.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sokaklar savaş alanına döndü. Hükümetin korona virüs salgınını yönetme şekline ve ekonomideki kötü gidişata tepki gösteren yüzlerce kişi, başkentte sokaklara döküldü.

Protestocular, istifasını talep ettikleri Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha'nın konutuna doğru yürüyüşe geçti.

POLİS ARACI ATEŞE VERİLDİ

Bunun üzerine polis, Zafer Anıtı yakınında bir yolu konteyner kullanarak trafiğe kapatırken protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

Tayland'da Bangkok sokakları savaş alanına döndü

Polisin müdahalesiyle iki taraf arasında tansiyon giderek yükseldi. Öfkeli protestocular bir polis aracını ateşe verdi.

Tayland'da korona virüs salgınında son 24 saatte 21 bin 838 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 736 bin 522'ye yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 212 can kaybı kayıtlara geçerken, bu sayı salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı oldu. Toplam can kaybı sayısı da 6 bin 66'ya ulaştı.

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Tayland’da halk sokaklara döküldü: Hükümete tepki büyüyor
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