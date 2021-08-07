Vakalar artınca Yunanistan müziği yasakladı

Yunanistan: Ülkedeki iki adada müzik yasaklandı, hareket kısıtlandı.
Birleşmiş Milletler
: Dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak için 11 milyar doza ihtiyaç var.
ABD
: Yeni vakalar son 6 ay içindeki en yüksek sayıya çıktı. Son verilere göre, ülke genelinde 100 binden fazla yeni vaka tespit edildi.
Moderna: Üçüncü doz güçlendirici Kovid-19 aşısının yapılmasını önerdi.
Çin
: Dünyaya iki milyar doz dağıtacağını açıkladı.
Japonya
: Kovid-19 vaka sayısında görülen artış nedeniyle kısmi olağanüstü hal genişletildi. Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 382'ye çıktı.
Rusya'da 23 bin 120 yeni vaka: Son 3 günün zirvesi görüldü.
Latin Amerika
: Salgında son 24 saatte Brezilya
'da 1099, Meksika
'da 618, Arjantin'de 276, Kolombiya'da 204, Peru'da 36, Şili'de 135, Ekvador'da 33, Bolivya
'da 25, Paraguay'da 35, Guatemala'da 54 ve Honduras'ta 38 kişi yaşamını yitirdi.
Kanada: Quebec eyaletinde aşı pasaportu sistemine geçiliyor.
Libya: Kovid-19 ile mücadele kapsamında 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.