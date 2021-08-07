Yunanistan teyakkuza geçti! Yangınlar nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi

Henüz toplam bir bilanço çıkarılmamasına karşın, ilk rakamlar yangınlarda 550-600 bin dönüm ormanlık alanın yok olduğunu gösteriyor.

İlk belirlemelere göre, Attika (Atina yöresi) bölgesinde 100 bin, Mora yarımadasının Olimpiya ve Mani bölgelerinde 100 bin ve Evia adasının kuzeyinde yaklaşık 300 bin dönüm ormanlık alan ile içindeki ev, barınak, çiftlik, işletme ve araç kül oldu.