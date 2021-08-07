Yunanistan’da yangınlar kontrol altına alınamıyor

Yunanıstan'da, içerisinde başkent Atina
'nın da yer aldığı Attika
bölgesinin kuzey kesimlerinde önceki gün kontrol altına alınan orman yangınları yeniden alevlenirken, Eğriboz Yarımadası
ve Mora Yarımadası
'nda 3 gündür süren yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Enerji hatlarındaki hasar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren İppokraties Politia, Ayos Stefanos
, Polidendri, Tatoi ve Krioneri yerleşim birimlerinin bazı bölümlerine elektrik verilemediği bildirildi. Başkent Atina'nın kuzey semtlerinde, yangın nedeniyle birçok sayfiye yeri boşaltıldı. Alevlerin sardığı Atina-Selanik karayolu trafiğe kapatıldı.