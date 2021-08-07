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Giriş Tarihi: 7.8.2021

Yunanistan’da yangınlar kontrol altına alınamıyor

Yunanistan’da yangınlar kontrol altına alınamıyor
Yunanıstan'da, içerisinde başkent Atina'nın da yer aldığı Attika bölgesinin kuzey kesimlerinde önceki gün kontrol altına alınan orman yangınları yeniden alevlenirken, Eğriboz Yarımadası ve Mora Yarımadası'nda 3 gündür süren yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Enerji hatlarındaki hasar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren İppokraties Politia, Ayos Stefanos, Polidendri, Tatoi ve Krioneri yerleşim birimlerinin bazı bölümlerine elektrik verilemediği bildirildi. Başkent Atina'nın kuzey semtlerinde, yangın nedeniyle birçok sayfiye yeri boşaltıldı. Alevlerin sardığı Atina-Selanik karayolu trafiğe kapatıldı.
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Yunanistan’da yangınlar kontrol altına alınamıyor
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