Yunanistan’da yangınlar kontrol altına alınamıyor! Başkentte kırmızı alarm

Sıcaklıkların rekor seviyeye çıktığı Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Atina Ulusal Gözlemevi (NOA), orman yangını riskinin "çok yüksek" olduğu konusunda uyarıda bulundu. Başkent Atina'nın kuzeyinde gece saatlerinde alevlerin yeniden yükselmesi sonucu binlerce insan şehri terk ederken, itfaiye ekipleri gece boyunca alevlerin yerleşim bölgelerine, elektrik tesisatlarına ve tarihi mekanlara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.
BİR İTFAİYE ERİ ÖLDÜ
Toplam 450 itfaiyeci, 40 yer ekibi, 150 itfaiye aracının yanı sıra 3 helikopter ve 7 uçak söndürme çalışmalarında yer aldı. Başkentin kuzeyindeki çalışmalara Fransa ve Kıbrıs'tan gelen itfaiyeciler de destek verdi.
Yetkilerden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki gönüllü bir itfaiye görevlisinin alevlere müdahale ettiği sırada fenalaşarak hayatını kaybettiği bildirildi.
"ÜLKE BARUT FIÇISINA DÖNDÜ"
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında kontrol altına alınamayan yangınların ülkeyi bir barut fıçısı haline getirdiğini söyledi.
Ülkenin ana karayolunun birçok noktasında trafik dururken, patlayan kozalaklar otoyol kenarına sıçrayarak yeni yangına yol açtı. Demiryolu seferlerinin de aksadığı bölgede, Atina ve çevresinde elektrik kesintileri yaşandı.
BÜYÜK TAHLİYELER DEVAM EDİYOR
Atina'nın kuzeyindeki Ritsona kampından da yaklaşık 2 bin göçmen ve mülteci, başka bir tesise tahliye edildi.
Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias, Atina'nın kuzeyinde çıkan yangından 9 kişinin etkilenerek ambulansla Atina'daki hastanelere götürüldüğünü, 3'ünün solunum sıkıntısı çektiğini açıkladı.