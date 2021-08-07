Yunanistan’da yangınlar kontrol altına alınamıyor! Başkentte kırmızı alarm

BİR İTFAİYE ERİ ÖLDÜ

Toplam 450 itfaiyeci, 40 yer ekibi, 150 itfaiye aracının yanı sıra 3 helikopter ve 7 uçak söndürme çalışmalarında yer aldı. Başkentin kuzeyindeki çalışmalara Fransa ve Kıbrıs'tan gelen itfaiyeciler de destek verdi.

Yetkilerden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki gönüllü bir itfaiye görevlisinin alevlere müdahale ettiği sırada fenalaşarak hayatını kaybettiği bildirildi.