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Giriş Tarihi: 8.8.2021 12:47 Son Güncelleme: 8.8.2021 12:54

ABD'de dehşet anları! Küçük uçak alev topuna döndü: Kurtulan olmadı

İHA
ABD’de dehşet anları! Küçük uçak alev topuna döndü: Kurtulan olmadı

ABD'nin Minnesota eyaletinde küçük uçak yerleşim yerine düştü. Evin yanındaki boş araziye düşen uçak alev topuna döndü. Çıkan yangın eve de sıçrarken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Korkunç kazadan kurtulan olmadı...

ABD'nin Minnesota eyaletinde yerleşim yerine düşen küçük uçak alev aldı. Korkunç anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazadan kurtulan olmadı.

ABD'de evin yanına düşen küçük uçak alev topuna döndü | Video

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Victoria'da Mooney M20 tipi bir uçak, yerleşim yerinde yere çakıldı. Evin yanındaki boş araziye düşen uçak alev topuna döndü. Çıkan yangın eve de sıçrarken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAZADAN KURTULAN OLMADI

Evin boş olması olası bir faciayı önlerken, Carver County Şerif Ofisi kazadan kurtulan olmadığını belirtti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise açıklanmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ABD'de dehşet anları! Küçük uçak alev topuna döndü: Kurtulan olmadı
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