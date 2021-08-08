Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD’de yeniden Kovid alarmı
Giriş Tarihi: 8.8.2021

ABD’de yeniden Kovid alarmı

ABD’de yeniden Kovid alarmı
ABD: Ülkenin yüzde 50'si Kovid-19'a karşı iki doz aşı oldu. Ancak vaka sayısı şubat ayından bu yana ilk kez günde 100 binin üzerine çıktı. Hastaneye başvuranların sayısı bir haftada ortalama yüzde 40 arttı.
RUSYA: Vaka sayısı 23 binin altında.
KOLOMBİYA: Ülkedeki tüm mültecilerin aşılanacağını açıkladı.
JAPONYA: Tokyo Olimpiyatları'nda görevli 22 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla oyunlarla ilişkili toplam vaka sayısı 404'e yükseldi.
İNGİLTERE: Başbakan Boris Johnson'ın, Kovid testi pozitif çıkan bir personelle temasına rağmen kendini karantinaya almayacağını açıklamasına halk tepki gösterdi.
İRAN: Son 24 saatte 387 kişi Kovid- 19'dan hayatını kaybetti.
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de yeniden Kovid alarmı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA