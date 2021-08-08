ABD’de yeniden Kovid alarmı

Ülkenin yüzde 50'si Kovid-19'a karşı iki doz aşı oldu. Ancak vaka sayısı şubat ayından bu yana ilk kez günde 100 binin üzerine çıktı. Hastaneye başvuranların sayısı bir haftada ortalama yüzde 40 arttı.Vaka sayısı 23 binin altında.Ülkedeki tüm mültecilerin aşılanacağını açıkladı.Tokyo Olimpiyatları'nda görevli 22 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla oyunlarla ilişkili toplam vaka sayısı 404'e yükseldi.Başbakan Boris Johnson'ın, Kovid testi pozitif çıkan bir personelle temasına rağmen kendini karantinaya almayacağını açıklamasına halk tepki gösterdi.Son 24 saatte 387 kişi Kovid- 19'dan hayatını kaybetti.