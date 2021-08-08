Afganistan’da bombalı saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti

Saldırıda, aralarında çocukların bulunduğu 12 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 sivilin ise yaralandığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

TALİBAN, VİLAYET MERKEZLERİNİ ELE GEÇİRMEYE YÖNELDİ

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi. Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.

Ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrinin dün öğleden sonra Taliban kontrolüne geçmesiyle militanların hakimiyet sağladığı vilayet merkezleri 2'ye yükseldi.

Güneyde Helmand, kuzeydoğuda Badahşan, Tahar, Kunduz, kuzeyde Sar-i Pul ve batıda Herat vilayet merkezleri de Taliban'ın şiddetli saldırıları altında.

Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80'den fazlasını kontrol ettiğini öne sürüyor.

Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD'nin askeri faaliyetleri ay sonunda bitecek.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda, son bir ayda 1000'den fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.