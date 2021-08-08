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Giriş Tarihi: 8.8.2021 10:04 Son Güncelleme: 8.8.2021 10:19

Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü konuştu: Trump, 2024'te başkanlığa aday olacak mı?

Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü konuştu: Trump, 2024’te başkanlığa aday olacak mı?

2020 ABD Başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı kaybeden Cumhuriyetçi Donald Trump, yeniden başkanlığa aday olacak mı? Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spicer, 3 yıl sonra gerçekleşecek olan Başkanlık seçimleri ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024 seçimleri için adaylığı şimdiden konuşulmaya başlandı. Washington Examiner'a mülakat veren Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü Spicer, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump'ın seçimlere yönelik isteğinin özellikle son birkaç aydır arttığını belirten Spicer, mevcut Başkan Joe Biden'ın göçmenlik konusuna yaklaşımına işaret etti.

TRUMP YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Trump'ın başkanlığı döneminde Beyaz Saray Basın Sözcüsü olan Sean Spicer, 2024 başkanlık seçimlerinde Trump'ın aday olacağını söyledi. Donald Trump'ın eski sözcüsünün kendi fikirlerini mi ortaya attığı yoksa adaylık konusunu Trump ile mi konuştuğu bilinmiyor.

TRUMP SONUÇLARI KABUL ETMEMİŞTİ

2020 seçimlerini kaybeden Trump, seçimlerde hile yapıldığını sıklıkla öne sürerek sonuçları kabul etmediğini dile getirmişti. Biden 81 milyondan fazla oy alarak, yüzde 51,3 oy oranı ile ABD'nin yeni başkanı olmuş, Trump ise 74 milyondan fazla oy ile yüzde 46,8'de kalmıştı.

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Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü konuştu: Trump, 2024'te başkanlığa aday olacak mı?
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