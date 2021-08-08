Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü konuştu: Trump, 2024’te başkanlığa aday olacak mı?

TRUMP YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Trump'ın başkanlığı döneminde Beyaz Saray Basın Sözcüsü olan Sean Spicer, 2024 başkanlık seçimlerinde Trump'ın aday olacağını söyledi. Donald Trump'ın eski sözcüsünün kendi fikirlerini mi ortaya attığı yoksa adaylık konusunu Trump ile mi konuştuğu bilinmiyor.