İtalya’da Kovid-19 salgınından son durum: 5 bin 735 yeni vaka tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, vaka sayısı artmaya devam ediyor.

5 BİN 735 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 203 bin 501 koronavirüs testi yapıldığı ve 5 bin 735 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 396 bin 417'ye ulaştığı kaydedildi.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 11 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 220'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 565 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 97 bin 220 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 11 kişi artarak 299'a yükseldi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 71 milyon 531 bin 883 Kovid-19 aşısı uygulanırken, 34 milyon 353 bin 178 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.