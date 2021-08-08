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Giriş Tarihi: 8.8.2021 08:57

Japonya'da tayfun alarmı! Tokyo'yu etkisi altına alacak

AA
Japonya’da tayfun alarmı! Tokyo’yu etkisi altına alacak

Japonya'da, Mirinae ve Lupit tayfunlarına karşı uyarıda bulunuldu. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Pasifik Okyanusu'nda 108 kilometre hızla ilerleyen Mirinae tayfununun başkent Tokyo'yu etkisi altına alacağını bildirdi.

Japonya'da, Mirinae ve Lupit tayfunlarına karşı uyarıda bulunuldu. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Pasifik Okyanusu'nda 108 kilometre hızla ilerleyen Mirinae tayfununun başkent Tokyo'yu etkisi altına alacağını bildirdi.

JMA, ülkenin güneybatısından giriş yapması beklenen Lupit tayfununun da Kyuşu bölge eyaletlerini etkileyeceğini belirtti.

HALKA UYARI

Kamu yayıncısı NHK'ye göre JMA, Tokyo dahil tüm Kanto-Koşin bölgesi ile Kyuşu eyaletlerinde etkisini gösterecek tayfunlara karşı halka tedbirli olunması çağrısı yaptı.

Kyodo ajansına göre de yerel idareler, tayfunların neden olacağı aşırı yağış, nehir taşkınları ve heyelanlara karşı gerekli önlemleri aldı.

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Japonya'da tayfun alarmı! Tokyo'yu etkisi altına alacak
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