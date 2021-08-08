Son bir ayda bin sivil öldürüldü

Afganistan
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Taliban, ülkenin güneybatısındaki Nimroz vilayetinin yönetim merkezi Zaranc'ı ele geçirdi. Taliban böylece yıllar sonra ilk kez bir vilayet yönetim merkezini kontrolü altına almış oldu. Taliban ayrıca Cüzcan vilayetinde bir cezaevini ele geçirdi ve tüm mahkûmları serbest bıraktı. ABD ve İngiltere'nin Kabil Büyükelçilikleri ise Afganistan'daki vatandaşlarından, bulabildikleri tüm uçuşları kullanarak en acil şekilde bu ülkeyi terk etmelerini istedi. Birleşmiş Milletler verilerine göre ülkede son bir ayda şiddet olaylarından yaklaşık bin sivil yaşamını yitirdi.