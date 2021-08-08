Türkiye bağımsızlaşıyor

Türkiye
'nin askeri alandaki yatırımları ve attığı etkili adımlar dünya basınının dilinden düşmüyor. Bu kez ABD
'li Business Insider'da yer alan haberde, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısına yer verildi. "Türkiye, ordusunu ileri taşımak ve NATO'nun geri kalanına mesaj vermek için yeni gemiler, tanklar ve füzeler üretiyor" başlıklı haberde savunma sanayisinin başarısından bahsedildi. Haberde, daha önce ABD ve Avrupa
şirketlerine güvenen Türkiye'nin son yıllarda silahlar, füzeler, tanklar ve savaş gemileri dahil yüksek kaliteli savunma teçhizatı üretimi çabalarını artırdığı kaydedildi.
Artan yatırımların Türk ordusunu daha bağımsız hale getirdiğine dikkat çekilen haberde, bu durumun Türkiye'yi iyi bir silah ihracatçısı haline dönüştürdüğü ifade edildi. Haberde Türkiye'nin terör örgütü PKK ile süren mücadelesine vurgu yapılarak ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından alt yapı konusunda yalnız bırakıldığı ifade edildi. Siyaset bilimci Stephen Flanagan, engellemelerin Türkiye'nin kendi savunma yeteneklerini geliştirmede pekiştirici rol olduğunu kaydetti.
'ANKARA CAYDIRICI GÜÇ HALİNE GELİYOR'
ABD merkezli savunma haberler
i sitesi Defense News, geliştirme çalışmaları süren Bayraktar TB3'e yer verdi. Haberin başlığında Türkiye'nin denizde savaş uçağı filosu oluşturduğu vurgusu yapılırken TB3'ün devreye girmesiyle Türkiye'nin önemli bir caydırıcı güce sahip olacağının altı çizildi. TB3'lerin Türkiye'nin önemli savaş gemisi projelerinden olan TCG Anadolu ile birlikte görev yapacağının altı çizildi.